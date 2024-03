Centre national de transfusion sanguine (Cnts) Les prestataires de service annoncent une grève générale

D’après Bes Bi, après leur sit-in, ces derniers qui ont fait face à la presse, ont exprimé leurs doléances, parmi lesquelles figurent les risques sanitaires et sécuritaires qu’ils encourent, ainsi que l’absence de motivation dans leur travail.



Ils ont, par la même occasion, annoncé une grève générale dans les jours à venir. Porte-parole du collectif, El Hadji Malick Guèye, a déploré «le non-paiement des salaires des vaillants prestataires qui se donnent corps et âme pour renflouer les réserves de la banque de sang et ainsi sauver des vies».



Pour le Collectif des prestataires de service du Cnts, la mission humanitaire qu’ils se sont fixés, les a toujours motivés à bosser des années, sans contrat d’embauche et avec comme satisfaction le sentiment d’avoir assisté les malades aux urgences, ajoute Bes Bi