Centre-ville : Après son investiture, Macky Sall snobe ses militants

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Avril 2019

Les militants et sympathisants du Président Sall se sont donnés rendez-vous, devant les grilles du Palais pour accueillir les dix-huit chefs d’Etat et deux chefs de gouvernement africain, présents à sa prestation de serment.



Ainsi, il a été constaté un renforcement de la sécurité dans la capitale. Ce qui a occasionné sur l’avenue de la République une ambiance des grands jours. Le même constat est fait sur la Place Washington et le Ministère de l’Intérieur, jusqu’aux abords des grilles du Palais.



Lesdits militants, habillés en beige-marron avec casquette à l’effigie de Macky Sall, étaient bien encadrés par les forces de l’ordre. Ces dernières, assurant la sécurité ont jalonné le long des avenues de la République, Malick et la Corniche.



Après son investiture, ces militants ont vu le Président Sall, en compagnie de ses hôtes, dans des voitures teintées. Ils se sont dirigés directement vers l’intérieur du Palais pour le reste des solennités de sa prestation de serment.



Leral



