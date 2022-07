Céréales, vers un ouf de soulagement : l’UA magnifie la signature de convention entre la Russie et l’Ukraine grâce à Erdogan et l’ONU La guerre entre la Russie et l’Ukraine, qui impacte négativement l’économie mondiale, tend vers un ouf de soulagement pour le marché des Céréales. En effet, Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l’Union africaine, s’est félicité de la signature de convention entre la Russie et l’Ukraine grâce à Erdogan et l’ONU pour la reprise des exportations des céréales dont les prix flambent sur le plan mondial. Document

