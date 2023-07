Cérémonie d’envoi des invitations des Jeux Olympiques : Paris 2024 One Year To Go (C’est dans un an ) En route vers les Jeux Olympiques Paris 2024, le comité olympique était en pleine cérémonie d’envoi des invitations des Jeux Olympiques prévus dans un an. Président du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS) et membre du Comité International Olympique depuis 2015, Mamadou Diagna Ndiaye était en compagnie des grosses pointures de ces organisateurs.

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juillet 2023 à 22:15 | | 0 commentaire(s)|

Sur cette photo, Mamadou Diagna Ndiaye était à côté de Mme Amélie Oudéa Castéra Ministres des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques de France, Mme Anna Hidalgo Maire de Paris, Mme Valérie Pécresse Présidente de la Région Ile de France, Thomas Bach Président du CIO, Le PDG des montres Oméga, Tony Estanguet Président du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques Paris 2024 et de beaucoup de Présidents de Fédérations.



Ils ont passé toute la journée à visiter les chantiers et ont eu un déjeuner offert par les officiels français, et ce soir un grand diner leur est offert par le Président du CIO, selon les premières informations venant de ses proches



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook