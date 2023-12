Cérémonie d'incinération de produits prohibés: Les saisies de produits prohibés, incinérées, s’élèvent à 1 milliard 802 millions de FCfa

Cérémonie d'incinération de produits prohibés: Les saisies de produits prohibés, incinérées, s’élèvent à 1 milliard 802 millions de FCfa La Douane sénégalaise a procédé à l’incinération de marchandises saisies par deux Subdivisions, dont celle de Fatick et celle du littoral Sud. Les deux subdivisions ont saisi près de 5 tonnes de chanvre indien, 6 kg d’héroine, 500g de cocaine et d’importants lots de médicament d’une valeur d'un milliard 3 millions. Le total des saisies s’élève à 1 milliard 802 millions de FCfa. D’après le lieutenant colonel Mamadou Alpha Dieng, parlant au nom du Directeur général de la Douane, son corps a fait un excellent travail.

Le lieutenant colonel Mamadou Alpha Dieng a félicité l’ensemble des éléments de ce corps, tout en invitant les populations à collaborer davantage avec les forces de sécurité dans son combat quotidien et permanent de lutte contre la criminalité transfrontalière afin de mieux organiser le développement économique et social du pays.









