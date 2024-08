Cérémonie d'investiture présidentielle à Téhéran : Amadou Mame Diop plaide pour une coopération renforcée entre le Sénégal et l'Iran À l'occasion de la cérémonie d'investiture du nouveau Président iranien, S.E.M. Mazoud Pezeshkian, le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, M. Amadou Mame Diop, a exprimé ses félicitations chaleureuses au nouveau chef d'État iranien et lui a souhaité plein succès dans sa mission. Il a également transmis les condoléances du Président de la République, de l'Assemblée nationale et du peuple sénégalais suite au décès du Président Ebrahim Raïssi.

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Août 2024 à 11:23 | | 0 commentaire(s)|

Selon le communiqué parvenu au Groupe Leral, lors de cette cérémonie qui s'est tenue à Téhéran le 30 juillet, en présence de nombreuses délégations internationales, M. Amadou Mame Diop a souligné l'excellence des relations bilatérales entre le Sénégal et l'Iran. Il a rappelé que ces relations sont fondées sur des valeurs communes telles que la défense de la paix, de la justice et de la solidarité, en particulier au sein de l'Oumah Islamique.



Le Président Diop a également salué la position constante et déterminante de l'Iran dans la défense de la cause palestinienne, réaffirmant l'engagement du Sénégal envers cette cause, notamment à travers la présidence du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien depuis 1975.



En marge de la cérémonie, M. Diop a rencontré M. Khouraïchi Niasse, Secrétaire général de l'Union Parlementaire des États membres de l'OCI (UPCI), ainsi que son homologue iranien, S.E.M Mohammad Bagher Ghalibaf. Les deux présidents ont mis en avant le rôle crucial de leurs parlements dans le renforcement des relations d'amitié et de coopération, ainsi que dans la promotion des causes communes au sein de diverses instances interparlementaires régionales et internationales, telles que l'UPCI.



Pour conclure, M. Amadou Mame Diop a invité son homologue iranien à effectuer une visite officielle au Sénégal et a souhaité la redynamisation du groupe d'amitié Sénégal-Iran. Ce groupe représente un levier essentiel pour renforcer la coopération entre les deux parlements et coordonner leurs actions.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook