Cérémonie de Sargal: Dakar exige la candidature de Abdoulaye Sylla Après les multiples bénédictions et soutiens des religieux lors de la célébration de la 129 édition du Magal, de l’appel des mouvements citoyens, des femmes entrepreneurs, de la jeunesse de Keur Massar lors de la finale de l’Oncav, la pression est toujours de mise pour exiger la candidature de Abdoulaye Sylla de Ecotra.

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Septembre 2023 à 19:40

Des populations venues de partout dans Dakar s’étaient donné rendez-vous hier encore, à l’esplanade du Cices pour une cérémonie de Sargal au président du C50%Pn. Occasion pour tous les intervenants au présidium de saluer l’action permanente de Sylla auprès de la communauté et des populations vulnérables. Autant de raison pour eux d’exiger la candidature officielle et sans précédent du Boss de Ecotra.



L’engagement, le soutien et cette présence des jeunes et femmes ne sont pas fortuits, selon Thierno Boubacar Ba, initiateur de la cérémonie « J’ai vu en Abdoulaye Sylla, un homme soucieux des préoccupations des populations, traduire son ressenti par des actes d’assistance, d’aide, de financement à toute les couches vulnérables. Cela, sans manifester un quelconque intérêt. C’est là que je me suis dis qu’un homme aussi généreux et désintéressé mérite de diriger ce pays car justement c’est cette approche de solidarité qu’il faut à un leader pour répondre aux préoccupations de tout un chacun ».



Dans sa prise de parole, Ba a relevé toute l’assistance permanente du sieur Sylla à leur côté à la moindre occasion surtout pendant leur moment de communion. Et pour ça part, le directeur général de Ecotra, n’a pas manquer de magnifier la grande sympathie et le profond estime des populations de Dakar à Abdoulaye Sylla.



Vue la réussite de l’événement, Cheikh Tidiane Ndiaye, représentant de Abdoulaye Sylla après avoir saluer la présence massif de toutes les communautés de la capitale, des jeunes et des femmes à cette cérémonie a fait l’annonce la plus attendue, la sortie prochaine de Abdoulaye Sylla pour mettre fin au suspense et répondre à la main tendue des sénégalais qui ont exprimé ce souhait à plusieurs occasions, poser sa candidature à la présidentielle de février 2024







