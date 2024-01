Cérémonie de clôture de la Semaine du Patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké : Le discours du Président Macky Sall Ouverte le 2 janvier 2024 au Musée des Civilisations noires de Dakar, la Semaine du Patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, a tenu ce samedi 6 janvier 2024, sa cérémonie de clôture au King Fahd Palace. Dans son discours tenu en présence de hautes personnalités religieuses et coutumières, le Président Macky Sall, saluant cette belle initiative, a souligné les valeurs d’un héritage inestimable du guide religieux, fondateur du Mouridisme. Voici l’intégralité de son discours.

Mesdames, Messieurs les Ministres,

Monsieur le Représentant de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, Khalife général des Mourides,

Monsieur le Coordonnateur de la Semaine du Patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké,

Monsieur le Coordonnateur du Projet du Musée Keur Barkeelu,

Monsieur le Coordonnateur de la Plateforme de recherche et de préservation du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, Commissaire de l’exposition,

Autorités religieuses et coutumières,

Chers invités,



Je voudrais d’abord rendre grâce à Dieu et adresser mes salutations chaleureuses et mes vives félicitations au khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, pour l’organisation réussie de cette semaine dédiée patrimoine du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.



J’ai tenu à être présent à cette cérémonie pour renouveler, une fois de plus, mon attachement à l’héritage historique de notre pays, dont la dimension spirituelle est une composante majeure, qui mérite d’être connue, valorisée et célébrée.



C’est tout le sens que je donne à cet évènement.



Le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké a incarné toute sa vie durant, les valeurs élevées de courage physique, de travail acharné et d’élévation spirituelle et intellectuelle.

Ces valeurs forment un tout inséparable de sa vie et de son œuvre.

D’où la pertinence et l’actualité du thème de ces journées : Le patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba, une opportunité pour l’humanité.



Aujourd’hui, notre humanité est blessée par les contre valeurs de notre temps : l’ignorance, l’obscurantisme, les extrémismes de tous bords et l’égo surdimensionné ; autant de contre valeurs que le vénéré Cheikh combattait par son mode de vie et sa plume, célébrant Dieu par la pensée et l’action.



Il a enduré des épreuves et voyagé à la quête du savoir et de l’élévation spirituelle.

Et plus difficile encore, en elle-même était un voyage intérieur qui libère l’homme des servitudes matérielles, pour aller à la conquête de soi, vaincre ses peurs et ses doutes, dominer ses instincts et son égo, avoir le triomphe modeste, se relever de ses épreuves et repartir encore plus fort et plus loin.



Tel est l’héritage authentique de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké : c’est ce que les oulémas appellent communément le jihad al nafs, c’est-à-dire le combat contre soi par l’effort spirituel.



Les valeurs que Serigne Touba a incarnées toute sa vie relèvent de l’Universel, parce qu’elles touchent les cœurs et les esprits par-dessus les barrières géographiques, culturelles, identitaires et temporelles.



En nous laissant ce prestigieux héritage, le Cheikh nous lance un grand défi à travers son œuvre.

Au-delà du rituel de célébration légitime de son patrimoine, nous relèverons ce défi en restant dignes de son héritage, en conformant nos actes à ses enseignements.



Cela veut dire que nous devons effectuer notre propre voyage intérieur pour nous inspirer de ses enseignements et protéger son héritage contre les maux de notre époque : l’ignorance, l’obscurantisme, la violence physique et verbale, l’extrémisme, la manipulation et le dénigrement inacceptable de nos confréries.



Tous, ensemble, nous devons défendre haut et fort notre patrimoine spirituel historique et le transmettre à nos enfants.



C’est un appel que je lance d’ailleurs à toutes nos confréries, dans l’esprit de mon message à la nation à l’occasion du nouvel An.

Il y a aujourd’hui des courants de pensée et des forces déterminés à remettre en cause notre pratique de l’islam en s’attaquant à nos confréries.



C’est une tendance qu’il faut prendre très au sérieux, et qu’il faut combattre fermement, en lui opposant une détermination supérieure pour protéger notre héritage spirituel.

Voilà, à mon avis, les vrais enjeux de cette semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba.



C’est dire qu’au-delà de l’évènement qui s’achève, le travail de valorisation et de conservation des enseignements du Cheikh doit continuer.

Il est heureux que cette exposition s’inscrive dans cette dynamique en posant les jalons pour la création d’un Musée dédié à la conservation du legs de Serigne Touba.



L’Etat sera à vos côtés pour aider à l’édification de cette œuvre et procédera également à l’acquisition de photographies du Cheikh.



Je félicite le Ministre Aliou Sow pour son engagement dynamique, ainsi que ses équipes et les organisateurs de cet manifestation historique dont le succès est à la mesure de l’engouement populaire qu’il a suscité.



Puissent les enseignements de Khadimou Rassoul et de tous nos guides religieux continuer de raffermir nos cœurs et d’illuminer nos esprits sur la voie du siraat al mustaqiim.



Je vous remercie de votre attention.

















