Cérémonie de distinction des Prix Ragnee : Un vibrant hommage rendu à Me Alioune Badara Cissé

La 11e édition de la prestigieuse cérémonie du Prix Ragnee s’est déroulée ce samedi 11 février 2023, dans le hall du Grand Théâtre de Dakar. Cet évènement d’envergure nationale ,a pour objectif de récompenser les Sénégalais et Sénégalaises qui se sont le plus distingués dans les différents domaines d’activités.



Ainsi, pour cette 11e édition, la Convergence technologique à travers son administrateur général Alioune Mbengue, initiateur de ce prix, a encore magnifié l’excellence en ayant comme thème, l’inclusion sociale et solidaire.



La cérémonie a été présidée par le représentant du Premier ministre Amadou Bâ, en présence du sous-préfet Djiby Diallo de Dakar Plateau, Cheikh Mbow de la Cosydep, d’Arona Sarr directeur de la Bonne gouvernance, d’Idrissa Mbengue Directeur général d’Ism Mbour, entre autres personnalités.



Les Lauréats



Le Ministre Doudou Kâ lauréat du prix de l’excellence pour son brillant parcours à l’Aibd; Maguèye Bèye, Maire de Khombole, lauréat du prix du Meilleur Maire pour ses initiatives et chantiers en cours au niveau de sa commune; M. Modou Fall, Directeur de l’Emploi, dont le parti commence à prendre beaucoup d’ampleur, a reçu le Prix de la Révélation Politique et la brillante Adji Mergane Kanouté, a été lauréate de la meilleure parlementaire.



Les jeunes n’ont pas été en reste, car Samba Sall, actuel maire de Dabaly, a été lauréat du Prix Jeune élu Local; Ibrahima Ndiaye, président du Mves et Yandé Diop, la fidele amazone du Pld d’Oumar Sarr, ont reçu la distinction de meilleurs jeunes leaders politiques; les jeunes entrepreneurs Ibrahima Fall et Momar de Mba, ont respectivement reçu le prix du meilleur entrepreneur et celui de la meilleure start-up; Malal Diallo Pithia, quant à lui, a été retenu comme leader du futur.



Le social, thème clé de cette édition, a aussi été magnifié à travers Bouna Kanté, Secrétaire général de CGIS, filiale immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations et Responsable politique de la Commune de Fann Point E Amitié, qui a mené une campagne nationale de décontamination des lieux de culte, en passant par la Grande Mosquée de Touba, Tivaouane et Médina Baye Niass et offert une ambulance médicalisée, a eu la distinction de l’action sociale et Marème Sène, présidente de l’association La voix rurale, qui s’investit beaucoup dans le social, a été lauréate de la promotion des femmes.



Le prix de la formation professionnelle a été décerné à l’institut Ciga, celui de la promotion de l’élevage à Lamine Diop de la ferme Al Maktoum et celle de la pèche, au très engagé Pierre Mboup, président du Réseau des quais de pèche du Sénégal.



La promotion de l’entrepreneuriat a eu comme récipiendaire, Gorgui Ndiaye, Directeur de Cabinet du Ministre chargé de la Prévention et de la Gestion des Inondations, qui ne ménage aucun effort dans ce sens.

L’Ancar dirigée par Mariama Dramé, a reçu la palme de la promotion de l’agriculture, pour ses résultats probants dans ce secteur clé de la nation et la science a été plébiscitée par le biais de l’astronome Maram Kaïré.

Les stylistes Yayi Ndir et Omar Waly fashion ont hérité du prix Ragnee de la Mode.



Cette fête de l’excellence fut une très grande réussite, avec la participatation des chanteurs religieux Mouhamed Niang et Aboubacry Samb, qui ont égayé la salle.



Par reconnaissance et gratitude, Alioune Mbengue initiateur du Prix Ragnee a rendu un vibrant hommage à son parrain du début, Me Alioune Badara Cissé, avec qui il a cheminé durant neuf éditions, tout en priant pour le repos de son père arraché à son affection le 20 octobre dernier.

