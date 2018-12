Cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation du stade de Mbacké par le ministre Matar Bâ: Les députées Fatou Kiné Mbaye et Fatma Diop se bagarrent

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Décembre 2018 à 11:05

Un fait inhabituel s’est passé ce lundi dans la salle de délibération de la Commune de Mbacké devant le ministre des Sports lors du lancement des travaux du nouveau stade de Mbacké.



En effet, tout est parti du discours de la 8e vice-présidente de l’Assemblée nationale, Fatma Diop qui a raillé son homologue Fatou kiné Mbaye, coordonnatrice de Book Gis Gis à Mbacké, en lui disant que : «je ne boxe pas dans la même catégorie, seule la récréation nous a réunies. J’ai entendu toutes vos médisances en mon encontre».



Ne pouvant plus se retenir, Fatou Kiné Mbaye bondit de son siège et s’empare du micro. Elle somme sa collègue de continuer son discours sans la citer. Son geste était si brutal que son foulard s’est défait.



Fatma a cependant continué son discours en faisant fi du geste de Fatou Kiné Mbaye qui bondit à nouveau de son siège, arrache le micro et menace de péter la g… à sa collègue. Il s’en est suivi des échanges de propos si acerbes que les deux parlementaires ont failli en venir aux mains, n’eut été l’intervention rapide du maire de Mbacké, membre de la coalition présidentielle.















SourceA



