Cérémonie de levée du corps de Colette Senghor: Macky Sall salue une 'grande Première dame, discrète'

Le chef de l’Etat a salué jeudi la ’’g rande Première dame ’’, ’’ discrète dans l’espace public ’’, ’’p résente, aimante et attentionnée dans l’intimité familiale ’’ qu’était Colette Senghor, veuve de Léopold Sédar Senghor, décédée le 18 novembre.



’’ Je veux rendre hommage à celle qui, à l’ombre apaisante de son époux, fut une grande Première dame, discrète dans l’espace public, présente, aimante et attentionnée dans l’intimité familiale. Colette, c’était aussi l’épouse muse qui inspira à plusieurs fois, la plume raffinée du président poète. La mort est un rappel et un avertissement pour les vivants ’’, a dit Macky Sall.





Le chef de l’Etat s’exprimait à la cérémonie de levée du corps de Colette Senghor à la morgue de l’Hôpital Principal de Dakar, en présence de son épouse, du président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse, de la présidente du Haut Conseil des Collectivités territoriales, Aminata Mbengue Ndiaye, de l’ancien président Abdou Diouf, des membres et amis de la famille du premier président de la République du Sénégal.





Cette cérémonie de levée du corps ‘’ est instructive ’’, a dit Macky Sall, soulignant que Colette Senghor, ‘’ faisant vœu d’être enterrée auprès de son époux et de son fils ’’ ‘, nous livre une admirable leçon de vie, de dignité, d’amour et de fidélité, fidélité jusqu’à la mort. Ce, en ces temps où ces vertus cardinales sont si malmenées ’’.



Le chef de l’Etat a salué l’ancien couple présidentiel que formaient Léopold Sédar et Colette, rendant hommage à ‘’ un couple qui symbolisait si bien les vertus du métissage biologique et socioculturel qui enjambent les barrières et ignorent les frontières ’’. ‘’ Colette a fait aimer sa Normandie à Senghor et, Senghor a fait aimer son Sénégal à Colette ’’, a-t-il dit.



La cérémonie de levée du corps a été suivie d’une messe à la Cathédrale de Dakar, avant l’inhumation cet après-midi de l’ancienne première Première Dame du Sénégal au cimetière catholique de Bel-Air.



Colette Hubert Senghor, veuve du président poète Léopold Sédar Senghor, est décédée le 18 novembre à Verson en France à l’âge de 94 ans.



Née le 20 novembre 1925 à Mouzay, dans la Meuse, elle avait été l'épouse, le 18 octobre 1957, de Léopold Sedar Senghor et a été par la suite, Première dame du Sénégal durant les vingt ans de règne du président poète.



