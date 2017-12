Cérémonie de prestation de serment de nouveaux volontaires du Corps de la Paix américain: 46 volontaires serviront dans l'agriculture et l'agro-foresterie « Le travail effectué par les Volontaires est très important et leur implication dans les communautés du Sénégal est un excellent exemple de l’esprit de coopération entre les peuples sénégalais et américain », a déclaré l’Ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, le Dr. Tulinabo Mushingi. Il a tenu ces propos, ce vendredi 8 décembre, au terrain Ebbet's Field, lors de la cérémonie de prestation de serment des Volontaires du Corps de la Paix Américain au Sénégal.





L’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique au Sénégal a procédé à la cérémonie officielle de prestation de serment et de prise de service de nouveaux volontaires du Corps de la Paix américain, ce vendredi 08 décembre 2017, au terrain Ebbet’s Field de l’Ambassade des Etats-Unis, sur la corniche Ouest.



Les volontaires ont prêté serment sous la direction de l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Sénégal, SEM Tulinabo Mushingi, et en présence de Monsieur le secrétaire général adjoint de la Présidence de la République du Sénégal.



Ces nouveaux volontaires, au nombre de 46, viennent de compléter une formation linguistique, technique et culturelle de dix semaines. Dans les jours qui suivront, ils prendront officiellement service auprès de leurs homologues sénégalais pour travailler dans les programmes prioritaires suivants :



Programme agriculture : 25 volontaires (dont 18 en agriculture péri urbaine)

Programme agro-foresterie: 26 volontaires.



Le Corps de la Paix américain au Sénégal compte actuellement plus de 200 volontaires répartis dans les différentes régions du pays. Ils interviennent dans les domaines de l’agriculture, de l’agro-foresterie, du développement économique communautaire et de la santé. Le choix des domaines d’intervention est opéré sur la base des besoins exprimés par le Gouvernement du Sénégal, tandis que les affectations dans les villages et villes sont effectuées de concert avec les services techniques de tutelle.



La cérémonie d’aujourd’hui marque la conclusion de leur dur travail, et le début des responsabilités en tant que Volontaires du Corps de la Paix au Sénégal.



Les autorités sénégalaises et américaines ont signé en 1963, le protocole d’accord autorisant le Corps de la Paix américain à intervenir au Sénégal. Depuis lors, et de manière ininterrompue, le Sénégal accueille chaque année des volontaires qui viennent apporter leur concours au développement du pays.













Ndèye Safiétou Nam



