Cérémonie dédicace en hommage à Cheikh Béthio Thioune : Me El Hadji Diouf lâche ses 4 vérités à Sokhna Aida sans la nommer. La cérémonie de dédicace d'un livre dédié à Cheikh Béthio Thioune a eu ce samedi 5 décembre 2020 un invité particulier, très connu des Sénégalais. Maitre El Hadji Diouf, oui c’est de lui qu’il s’agit, après avoir revisité sur les liens forts qui l’unissaient au défunt Cheikh Béthio Thioune a lâché ses vérités crues, sans la nommer, à Sokhna Aïda Diallo, l’épouse du regretté Cheikh Béthio : « De Serigne Touba à nos jours aucune épouse ne s’est autoproclamée khalife d’un tel guide religieux après sa disparition » a-t-il entamé

Rédigé par leral.net le Samedi 5 Décembre 2020 à 22:21 | | 0 commentaire(s)|

Pour Me El Hadji Diouf, « C’est bon d’être unis, mais il faut se dire la vérité et éviter de lui tourner autour . Dans nos familles religieuses, on n’a vu nulle part la femme d’un tel guide se réclamer son khalife à sa disparition ».



« Il faut suivre les directives de Serigne Mountakha et accepter ses Ndigueul. Cessons de diviser les familles de nos dirigeants ou guides », a-t-il martelé. Ecoutons-le :



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos