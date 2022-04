Cérémonie lancement Semaine nationale de la Jeunesse: Macky Sall envoie un message fort aux jeunes

Organisée par le Ministère de la Jeunesse, en partenariat avec le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) et le Conseil national de la jeunesse du Sénégal (CNJS), l’édition 2022 a pour thème : « Les semaines de la jeunesse au rythme de l’Olympisme ».



Au cours de cette cérémonie, le président de la République a réitéré la priorité élevée qu’il accorde aux jeunes et à tout ce qui touche cette composante majeure de notre population et a également invité les jeunes à ne pas perdre leur temps dans un usage abusif de l’internet et des réseaux sociaux, à la merci de personnes qui se disent influenceurs.



« Ne perdez pas votre temps sur les réseaux sociaux, à la merci de personnes qui se disent influenceurs. Saisissez l’essentiel sur internet, cultivez le savoir et ne vous laissez pas manipuler », a déclaré M. Macky Sall, président de la République, à l’endroit de la jeunesse sénégalaise.