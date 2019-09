L’image a fait le tour des réseaux sociaux: en prélude à sa dernière conférence de presse Ousmane Sonko et l’un de ses acolytes du nom de Niane, ne faisant pas attention aux micros ouverts, se mettent soudainement à déblatérer comme de vieilles rombières.



Le sieur Niane, interpellé par Sonko sur les conditions de son voyage à la Mecque, déclare sans ciller qu’il attend que les gens de son camp prennent le pouvoir pour désormais voyager à sa guise en Vip ou « invité du roi », le must pour accomplir ce pilier fondamental de l’Islam. A cela, Ousmane Sonko répond lui, que même pour « un milliard » , il n’est pas prêt de retourner à la Mecque, au motif que les Saoudiens sont des « bandits »! Ces deux confidences tombées malencontreusement dans le domaine public, renseignent plus que toute autre littérature, sur la mentalité profonde des dirigeants de ce machin appelé « Pastef »: de petits Rastignac sans tenue ni retenue, assoiffés de pouvoir, pressés d’arriver aux commandes, pour assouvir leurs pires instincts de jouissance.



Des carriéristes à la petite semaine, qui sous prétexte de lutter contre un prétendu « système » en manipulant une foule de gens crédules sur les réseaux sociaux, ont lancé une Opa sur la République, à coups de mensonges et de fake news éhontés. Peut-il en être autrement quand le « patriote » en chef lui-même, ce gourou pour gogos tellement bavard et narcissique qui croit devenir sourd quand il n’entend plus parler de lui-même, a montré comment ses convictions sont élastiques? Après un positionnement islamo-fasciste, du jour au lendemain il a viré sa cuti, chapeau melon bien en évidence, pour s’afficher aux côtés d’une des pires caricatures du « système »: l’architecte Pierre Goudiaby Atepa qui a mangé à tous les râteliers depuis l’indépendance.



Peut-on penser une seule seconde que le Sénégal est prêt à mettre son destin entre les mains d’un gamin immature, qui n’a même pas de respect pour un lieu aussi saint que la Mecque et injurie gratuitement ses habitants, y compris les descendants du Prophète(Psl) ?