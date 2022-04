Ces gardiens qui ont craqué face à Karim Benzema Le Real Madrid s'est imposé mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des champions grâce à un triplé de Karim Benzema. Sur le troisième but, le Français a profité d'une erreur d'Édouard Mendy.



Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Avril 2022 à 16:23 | | 0 commentaire(s)|

Le Real Madrid est le roi de l'Europe, ses antécédents le prouvent. Dès qu'il joue en Ligue des champions, le club madrilène prend une toute autre dimension et régale sur la scène européenne.



Au point de rendre les plus grands adversaires ridicules à certains moments. C'est encore une fois ce qui s'est passé mercredi soir à Stamford Bridge lors du quart de finale de Ligue des champions entre Chelsea et les Madrilènes.



Karim Benzema, comme contre le Paris Saint-Germain, a inscrit un triplé. Face à la voracité du buteur français, les hommes de Thomas Tuchel n'ont rien pu faire. Cependant, le troisième but de Benzema aurait certainement pu être évité.



Quelques secondes seulement après la pause, Édouard Mendy se trompait sous la pression et envoyait sa passe destinée à Antonio Rüdiger dans les pieds du Français. Un ballon que Benzema s'est contenté d'envoyer au fond des camps vides du gardien sénégalais.



Un véritable cauchemar pour celui qui a été élu meilleur gardien de la saison passée par la FIFA. Mais ce n'est pas le seul à avoir été poussé à la faute par Karim Benzema lors des dernières années sur la scène européenne.

Le dernier à avoir craqué de la même manière, c'est évidemment Gianluigi Donnarumma. Lors du huitième de finale retour de cette saison au Santiago Bernabeu, le gardien du Paris Saint-Germain s'est fait surprendre devant ses cages par le numéro 9, avant de perdre le ballon et de concéder un but qui aura été le début de la fin pour les Parisiens.



Parmi ces gardiens se trouve également Loris Karius. L'Allemand a commis la plus grosse erreur de sa carrière lors de la finale de la Ligue des champions à Kiev en 2018... encore une fois face à Karim Benzema.



Le gardien de Liverpool voulait mettre la main sur le ballon, pour le passer à Lovren. Cependant, Karius, qui s'est plaint d'une commotion cérébrale après un duel avec Ramos sur une action précédente, n'a pas vu l'attaquant français.



Lors de cette même saison 2017-2018, Sven Ulreich avait lui aussi commis une grossière erreur. C'était en demi-finale de la compétition, alors qu'Ulreich était chargé de remplacer un Manuel Neuer blessé dans les cages du Bayern Munich.



Ulreich a glissé lorsqu'il a hésité entre contrôler le ballon et le laisser passer. Benzema, le plus vif sur le moment, a profité de la glissade fortuite d'Ulreich pour récupérer le ballon et marquer un but dans le vide pour donner l'avantage à son équipe.

