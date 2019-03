César Atoute Badiate : « ceux qui disent que Sonko a bénéficié du vote régionaliste sont les mêmes qui allument les braises de la haine » César Atoute Badiate ne cautionne pas l’idée que Ousmane Sonko a bénéficié du vote régionaliste, qui lui aurait permis de devancer largement ses adversaires à l’élection présidentielle en Casamance. « Ceux qui disent cela sont les mêmes qui allument les braises de la haine entre sénégalais », a-t-il dit dans une interview accordée à Source A. « Il faut respecter le score de Ousmane Sonko qui d’ailleurs me rappelle un certain Emile Badiane », a encore déclaré le chef rebelle du MFDC.

