Cese: Aminata Tall fait ses adieux, Mimi Touré prend place

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mai 2019 à 11:54 | | 0 commentaire(s)|

Aminata Tall, présidente sortante du Conseil économique, social et environnemental va offrir un cocktail d’adieu à ses conseillers,vendredi prochain . Et, sauf changement, elle va passer le témoin le même jour à son successeur, Aminata dite "Mimi" Touré.



D’après L’As qui donne l’information, les services du Cese s’activent depuis des jours pour la cérémonie de passation de service.

