Cese: Cheikh Tidiane Mbaye décline l’offre d’Idy

Jeudi 24 Décembre 2020

Idrissa Seck perd un conseiller spécial. A peine nommé conseiller spécial du président du Conseil économique social et environnemental (Cese), Cheikh Tidiane Mbaye a décliné le poste, renseigne "L'As".



Il a réagi dans un communiqué laconique sur les commentaires dans la presse sur sa nomination. L’ancien directeur général de la Sonatel tient à préciser qu’à la demande d’Idrissa Seck, il avait accepté d’appuyer bénévolement et amicalement, l’institution dans le recrutement de ses futures compétences. Seulement, ajoute-t-il, pour des raisons personnelles, il a décidé d’y renoncer et a remercié le président Idrissa Seck pour sa confiance.

