Cese : Les conseillers demandent… des tablettes Alors que l’on n’a pas fini d’épiloguer sur le train de vie dispendieux de l’Etat, les membres du Conseil économique, social et environnemental (Cese), qui ont réclamé récemment des véhicules, demandent cette fois-ci des tablettes. Ce, selon "Les Echos" qui donne l’information, pour recevoir à temps réel les termes de référence et de pouvoir les analyser correctement. Ils ont formulé cette demande, hier, lors de la clôture de la session extraordinaire de l'année 2019.

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Août 2019 à 08:56



