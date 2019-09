Cessation de subventions à l'Apr: les responsables de structures ruent dans les brancards

Samedi 7 Septembre 2019

L’argent ne coule plus à flots à l’Alliance pour la République (Apr). Les caisses du parti au pouvoir sont-elles vides ?



En effet, depuis sa réélection en février 2019, le Président Macky Sall n’a plus accordé de subventions aux différentes structures. Le Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer) n’a reçu que deux ou trois fois, sa subvention mensuelle de 7 millions. La Coordination des jeunesse républicains (Cojer) et le Réseau des enseignants républicains, le Mouvement national des femmes subissent le même traitement.



Selon L’As qui donne l’information, cette situation fait grincer les dents des responsables de ces structures, qui pointent le manque de moyens pour justifier la léthargie dans leurs rangs.

