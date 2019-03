Cesti : le Saes décrète 72 heures de grève et appelle le recteur de l’UCAD à prendre ses responsabilités Le torchon brûle entre les enseignants du Cesti et la direction générale. Ces derniers qui étaient en assemblée générale, hier, ont décrété une grève de 72 heures renouvelable.

Ce, « après avoir constaté la rupture du protocole d’accord entérinant les engagements pris, en présence des médiateurs de l’UCAD, par la directrice du Cesti, Cousson Traoré Sall, lors des négociations du 26 février 2019 », révèle Libération, citant une déclaration des enseignants affiliés au SAES. Ces enseignants dénoncent une crise de confiance sans précédent » qui règne au Cesti. Ils regrettent « la cécité administrative et la gestion autoritaire de Cousson Traoré Sall », qui selon eux, « portent préjudice au Cesti ». Dénonçant une tentative d’intimidation à leur encontre, ils appellent « le recteur de l’Ucad à prendre ses responsabilités » et demandent une « convocation immédiate du conseil d’établissement pour parler de la situation du Cesti ».

