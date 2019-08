Cette coïncidence troublante qui lie Djibo Kâ, Amath Dansokho, Tanor Dieng et Jacques Diouf Djibo Ka, Tanor Dieng, Jacques Diouf et Amath Dansokho sont extraordinairement liés par cette date : Celle du 23 août 2019. En effet, ce jeudi, qui fut la cérémonie du 40ème jour d’Ousmane Tanor Dieng est aussi le jour de l’inhumation de l’ex Dg de la Fao, Jacques Diouf, et celui du décès d’Amath Dansokho. Sans oublier que Djibo Kâ est décédé un certain 14 septembre 2017.

Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Août 2019 à 14:33 | | 0 commentaire(s)|

Une extraordinaire ‘‘coïncidence’’ que certains de nos concitoyens n’ont pas manqué de relever. «Quarantième jour de Tanor ; enterrement de Jacques Diouf; décès de Amath Dansokho; une génération s’en va», a posté Idrissa Fall Cissé sur son compte Facebook. Il n’a pas tari d’éloges à l’endroit d’Amath Dansokho.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos