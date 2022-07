Cette photo publiée sur les réseaux sociaux n'est pas celle de François Mancabou : C'est celle d'un détenu anglophone décédé en 2020 au Cameroun

La photo publiée par un certain Amadou Ba pour s’indigner de la mort de François Mancabou et contredire le Procureur n’est pas celle de M. Mancabou.



En effet, cette image date de 2020. Il s’agit d’un détenu anglophone menotté sur son lit d’hôpital et qui avait perdu la vie par la suite...

