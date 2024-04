Chambre Criminelle de Thiès - Tentative de Viol et Pédophile : Le maçon Mohamed Diop risque 6 mois de prison EnQuete- Placé sous mandat de dépôt, le 19 février 2021, Mohamed Diop est accusé d'avoir séquestré et tenté d'entretenir des rapports sexuels avec une la fillette D. Faye âgée de 6 ans

Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Avril 2024 à 11:21

Selon l'enquête de la police, la victime avait quitté son école pour rentrer à la maison. En cours de route, l'accusé l'a interpellée sous prétexte qu'il allait lui offrir du jujube (sidém), pour la conduire dans un bâtiment inachevé. Dans l'une des chambres, il aurait déchiré son slip pour abuser sexuellement d'elle. Mais la fille a résisté. Là, Mohamed Diop l'a brutalisée. Il l’a blessée à la bouche et lui a cassée deux dents



Traumatisée, la petite fille est rentrée chez elle en pleurs, les habits tâchés de sang et le dos couvert d’herbe. Alertée, sa grandmère Mame Diouf lui a demandé ce qui s'était passé. La fillette lui a expliqué qu'un homme l'a interceptée en rentrant de l'école et a voulu la violer. Furax, sa grand-mère a demandé à ce qu'elle la conduise chez l'auteur. C'est ainsi qu'elles sont parties ensemble jusque dans le bâtiment où la fille va indexer le sieur Mohamed



Par la suite, Mame Diouf est allée voir le Directeur de l'école de sa petite-fille pour l'informer. Surpris par cette nouvelle, celui-ci a décidé de conduire l'élève à l'hôpital pour les besoins d'un examen. Le rapport du gynécologue a attesté que l'hymen de la fille était resté intact. Ce qui signifie que l'accusé n'a pas pu pénétrer la victime. Munie de ce certificat médical, la grand-mère est allée porter plainte contre Mohamed Diop pour tentative de viol et pédophilie. Arrêté, le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt



Jugé, hier, devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thiès, le prévenu a nié les accusations. Il a déclaré n'être mêlé ni de près ni de loin à cette affaire. Le procureur a demandé la disqualification des faits de tentative de viol et pédophilie en violence et voie de fait. Il a ainsi requis une peine de 6 mois ferme contre lui.



L'affaire est mise en délibéré pour être vidée le 27 mai 2024.



