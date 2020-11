Chambre criminelle de Dakar: Boy Djinné écope de deux ans de réclusion criminelle

Mardi 24 Novembre 2020

La Chambre criminelle de Dakar a condamné Baye Modou Fall alias Boy Djinné, à 2 ans de réclusion criminelle. Après l’avoir acquitté des chefs de blanchiment de capitaux et de faux et usage de faux, il a été reconnu coupable des faits de vol commis la nuit.



En sus de sa peine, il doit allouer à la partie civile Konaté qui avait réclamé 100 millions, la somme de 700 mille francs Cfa.

