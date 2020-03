Chambre criminelle de Dakar : Un maître coranique condamné à 10 ans de prison

Le verdict de l’affaire Samba Ndao, le maître coranique qui avait battu à mort son talibé de 12 ans, est tombé hier. Selon L’As, il a été déclaré coupable de coups et blessures et de violence sur une personne de moins de 13 ans suivis de mort, par la chambre criminelle de Dakar. Il écope ainsi une peine de 10 ans de réclusion criminelle.



Quant à Cheikh Sylla, qui était poursuivi pour non-assistance à une personne en danger, il ramasse 5 ans de prison ferme et une amende de 500 000 Fcfa. Quid de leurs acolytes Alioune Guèye et Ousmane Sylla ? Selon le journal, ils ont purement et simplement été acquittés.



