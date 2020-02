Chambre criminelle de Dakar: la tortionnaire Seynabou Ndiaye jugée aujourd’hui

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Février 2020 à 10:05

L’affaire avait défrayait la chronique et suscitait l’indignation collective. Seynabou Ndiaye maltraitait les deux filles de son ex coépouse, jusqu'à les rendre aveugles. Elle mettait du savon en poudre appelé « Omo » dans les yeux de ses belles-filles F. Guèye et N. Guèye âgées respectivement de 7 et 10 ans. Les faits se sont produits en 2015 à Darou Salam 1, dans la commune de Yeumbeul.

Le procès s’ouvre aujourd’hui à la Chambre criminelle du Tribunal de Dakar. La dame Seynabou Ndiaye devra comparaître pour les chefs d’inculpation de «coups et blessures volontaires ayant entraîné la cécité sur deux enfants de moins de 15 ans».



