Chambre criminelle de Kaolack : Condamné à 7 ans de travaux forcés, il avait tué sa femme pour une histoire de sexe

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Décembre 2019 à 22:48

La Chambre criminelle du Tribunal de Grande instance (TGI) de Kaolack (centre), a condamné, lundi, un homme de 25 ans, à 7 ans de prison et 15 millions FCfa d’amende.



Le prévenu comparaissait devant la Chambre criminelle du TGI de Kaolack, pour ’’coup et blessures volontaires à conjoint ayant entraîné la mort sans intention de la donner".



Les fait se sont déroulés dans la nuit du 21 septembre 2017 à Kahel , dans le département de Nioro du Rip .



Le mis en cause a été arrêté suite à un appel de son père aux éléments de la brigade de gendarmerie de Keur Ayib, pour les informer de la mort de sa belle-fille.



L’individu a expliqué son agissement par le fait que son épouse refusait de faire l’amour avec lui depuis des jours, sous prétexte qu’elle est malade.



Son avocat a soulevé l’exemption de nullité du procès-verbal d’enquête préliminaire sur la base du règlement N° 5 de l’UEMOA, soulignant que son client n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat dès les premières heures de son interpellation.



Cette demande a été rejetée par le juge.



Le procureur avait requis une condamnation à perpétuité tandis que la défense a plaidé la requalification des faits en ‘’coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner’’.



Le tribunal a finalement condamné l’individu à 7 ans de prison et 15 millions FCfa d’amende, pour ‘’coup et blessures volontaires à conjoint ayant entraîné la mort sans intention de la donner".





APS

