Chambre de Commerce de Dakar: Le vice-président Abdel Kader Ndiaye sonne l'alerte

Je le dis haut et fort, au niveau de la Chambre de Commerce de Dakar, des manquements sont notés dans la tenue de la comptabilité financière. Figurez-vous, j’ai interpellé un commissaire aux comptes de l’institution sur l’absence de comptabilité matière, les inventaires sur les immobilisations, les intérêts sur les dépôts à terme, l’incohérence entre les états financiers et le bilan et sur, globalement, la tenue des états financiers des exercices 2020, 2021 et 2022 et celui de 2023, exigibles depuis le 30 avril 2024. Des mesures correctives urgentes s’imposent pour redresser la gestion comptable et financière de la Chambre, avant d’envisager le vote du budget de 2025

Cela pose la sincérité des comptes et comme nous allons vers l’Ag du 26, les gens sont très agités, j’alerte l’autorité pour que cette situation ne dégénère pas et que toute la confusion à travers la légalité et la transparence, reviennent au sein de l’institution