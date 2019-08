Championnat de France : Pape Ndiaga Yade s’engage avec Metz pour 5 saisons

ape Ndiaga Yade s’est engagé pour cinq saisons avec le FC Metz. À 19 ans, le Sénégalais arrive en provenance de l’Académie Génération Foot basée près de Dakar. Chez les Grenat, il devrait continuer sa progression avant, peut-être, de marcher sur les traces de ses prédécesseurs comme Papiss Cissé, Sadio Mané ou encore Ismaïla Sarr tous passés par le club français.



La saison dernière dans le championnat sénégalais (Ligue 1 LFSP), Pape Ndiaga Yade s’était illustré avec un but venu d’ailleurs, lors d’une rencontre sur le terrain du Ndiambour. À la réception d’une passe, le milieu offensif enchaînait avec un coup du sombrero, un contrôle de la cuisse avant une reprise de volée, en pleine lucarne. Un but qui avait fait le tour des réseaux sociaux.



Pape Ndiaga Yade a débuté à Saint-Louis dans le même club qu’Ismaïla Sarr, qui est passé par les Grenat et qui vient de s’engager avec Watford en Angleterre. Pape Ndiaga Yade a été repéré il y a trois ans et est resté une année supplémentaire à l’Académie Génération Foot pour parfaire sa formation. « Nous l’avions identifié assez vite », expose à RFI Philippe Gaillot, ancien défenseur formé au FC Metz désormais en charge du recrutement. « Il fallait qu’il continue à apprendre à se positionner pour recevoir le ballon, explique Philippe Gaillot. Il avait déjà la puissance et la vitesse et il était déjà irrésistible dans les duels ».



Aujourd’hui, selon Philippe Gaillot, Pape Ndiaga Yade doit continuer à apprendre à « se positionner dans le couloir » et à « progresser tacitement ». « Mais il a les armes pour le très haut niveau », avance le technicien qui loue la qualité de travailleur de Pape Ndiaga Yade. S’il ne sera pas un titulaire indiscutable à son poste, il va devoir « saisir sa chance ». « On ne sait pas à quelle vitesse il va évoluer », précise Philippe Gaillot.



« Il possède une belle marge de progression »



Capable d’évoluer à droite ou à gauche, Pape Ndiaga Yade est doté « d’une énorme frappe du gauche » selon Olivier Perrin, directeur général des structures de formation du FC Metz. « Il possède une belle marge de progression », avance le dirigeant messin dans les colonnes du Républicain Lorrain à propos de ce garçon « timide », champion du Sénégal, qui avait inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives lors de la dernière saison en Ligue 1 LFSP.



Touché à la cuisse lors d’une rencontre avec l’équipe réserve, Pape Ndiaga Yade n’a pas été appelé pour la première rencontre de du Championnat de France (Ligue 1) de la saison face à Strasbourg (1-1). À Metz, Papa Ndiaga a rejoint ses compatriotes Amadou Dia, Ndiaye, Sabaly, Habib Diallo, Ibrahima Niane, Aboubakar Lô et Opa Nguette.



Depuis plusieurs années, le FC Metz, grâce à un partenariat, s’est attaché les services de plusieurs joueurs sénégalais dont un certain Sadio Mané, vainqueur de la dernière Ligue des champions. Papiss Cissé, Fallou Diagne, Diafra Sakho, Ismaïla Sarr sont aussi passés par Metz.

