Chan 2020 : La Guinée élimine encore le Sénégal Le Sénégal n’ira pas championnat d'Afrique des nations (Chan) au Cameroun, en 2020. Les Lions locaux ont encore été éliminés, par la Guinée, dimanche à Conakry, après la séance des tirs au but (3-1). Les Lions locaux seront ainsi absents de cette compétition pour la quatrième fois consécutive. Les guinéens ont refait leur retard d’un but, après leur défaite (1-0), au match aller à Thiès. Les guinées avaient également éliminé le Sénégal de la compétition l’année dernière.

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2019 à 10:31 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos