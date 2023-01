Chan 2023 Sénégal-Rd Congo, c’est ce dimanche 19h : attention à un match-piège ! Avec une victoire contre une défaite, les Lions locaux disputent une «finale» face à la Rdc, ce dimanche, pour le compte de la troisième journée du Chan, en Algérie. Un match-piège pour Pape Thiaw et ses hommes, contraints à un résultat pour espérer se qualifier pour les quarts de finale.

Avec trois points pour une deuxième place du Groupe B du Chan 2022, l’Equipe nationale locale effectue, ce dimanche, sa troisième sortie face à la Rd Congo. Un match-piège pour les Lions locaux puisqu’il faudra s’imposer ou, au pire, faire un nul pour espérer se qualifier pour les quarts de finale. Les Lions s’offrent du coup une «finale» avant l’heure.



Un scénario que les poulains du coach Pape Thiaw n’ont pas pu éviter, en concédant une défaite surprise face à l’Ouganda (0-1) lors de la précédente journée. Malgré une belle entame de compétition face à la Côte d’Ivoire (1-0). Une seconde victoire aurait permis à la bande à Lamine Camara de valider leur ticket pour les quarts et de préparer tranquillement cette dernière sortie de la phase de groupe.



Pour ne pas revivre le même cauchemar, il faudra dès lors éviter de tomber dans le même piège. Comme l’a souligné le technicien sénégalais.



«Le manque de réussite nous a coûté cher. Nous avons raté beaucoup d’occasions. Il nous reste un match et nous allons essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. Nous allons visionner ce match pour travailler notre inefficacité offensive, notre manque de réussite», avait promis le sélectionneur des Lions locaux. Le staff technique et les joueurs ont eu largement le temps de tirer les enseignements du match disputé mercredi dernier.



L’objectif de rester à Annaba



Au-delà de l’urgence de se qualifier pour le second tour, une victoire va permettre au Sénégal de terminer premier de son groupe et de rester dans son camp de base, à Annaba. Le meilleur scénario pour aborder la suite de la compétition.



Mieux encore, en terminant à la tête de son groupe, l’Equipe sénégalaise devrait éviter le pays-hôte, l’Algérie, pour un match qui se jouera à Alger. Poussés par tout un Peuple depuis le début de la compétition, les Fennecs seront difficiles à jouer devant leur public.



Avec quatre points au compteur, l’Ouganda occupe la tête du Groupe B. Le Sénégal suit avec trois points seulement, devant la Rd Congo. Avec un seul point, la Côte d’Ivoire occupe la dernière place.



Après avoir manqué l’occasion de se qualifier face à l’Ouganda, les Lions locaux savent à quoi s’attendre pour ne pas griller leur dernière balle de match et se qualifier en quart.



Infirmerie : Raymond Diémé Ndour «out» pour le reste de la compétition



Sorti sur blessure quatre minutes après son entrée en jeu contre l’Ouganda, Raymond Ndour est contraint de déclarer forfait pour le reste de la compétition. Sa blessure révèle une indisponibilité de plusieurs jours.



Un coup dur pour le sélectionneur des Lions locaux, qui devra désormais disputer le reste de la 7e édition du Championnat d’Afrique des nations avec un groupe de 22 joueurs. A noter que Mame Libasse Ngom, qui a écopé un carton rouge lors de la deuxième sortie des Lions, ne jouera pas non plus contre la Rdc, dimanche à 19h Gmt à Annaba.

