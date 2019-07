Changement arbitre de la finale: les explications inadmissibles de la CAF L’affaire a fait grand bruit ces derniers jours. Mercredi, à 48 heures de la finale de la CAN 2019 entre le Sénégal et l’Algérie, la CAF a annoncé que le Camerounais Alioum Alioum serait l’arbitre de ce choc, après avoir pourtant indiqué dans un premier temps, que cet honneur reviendrait au Sud-Africain Victor Gomes.

Alors que ce changement a généré de nombreuse interrogations voire des soupçons, le président de la commission d’arbitrage de la CAF, Souleyman Waberi, a expliqué au journaliste de la BBC, Osasu Obayiuwana, qu’il s’agissait en fait d’une simple bourde imputable au service Communication.

«La commission des arbitres n’avait pas nommé l’arbitre pour la finale avant le match pour la 3e place. J’ai été très choqué, comme tout le monde, de voir l’annonce avec Victor Gomes sur, les réseaux sociaux de la CAF. Dès que je l’ai vu, je suis allé voir Anthony Baffoe (secrétaire général adjoint de la CAF) et lui ait demandé qui a donné le droit à la cellule communication de faire une telle annonce ? Il en a aussi été surpris», a raconté le Djiboutien.



«Nous avons ensuite dû ordonner que ces tweets soient retirées de tous nos réseaux sociaux. Ce genre d’erreurs ne devrait jamais se produire. Mais l’annonce de Gomes n’est jamais venue de la Commission des arbitres. Nous devons améliorer notre communication. Ce qui s’est passé, n’est pas acceptable et les gens ont le droit de nous critiquer pour cela», a concédé le dirigeant.















