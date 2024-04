Changement attendu à la Senelec : Ses travailleurs pour un appel à candidatures

A les en croire, les critères d'engagement politique et de camaraderie, au détriment de compétences managériales et du leadership, ont pendant longtemps motivé la nomination des directeurs généraux à la Senelec.



D'autant que, poursuivent-ils, la gestion des ressources humaines demeure encore et toujours la première vitrine de la mal gouvernance à la Senelec.



Selon les syndicats, le népotisme et les discriminations gangrènent la gestion des ressources humaines à la Senelec et sèment la frustration et la démotivation. Ils regrettent par ailleurs que la santé économique et financière de la société en termes de solidité et de solvabilité reste sujette à caution.



Toujours avec L’as pour rester à la Senelec, la coalition SyntesSudeten évoque aussi la question de la privatisation. A ce propos, les syndicalistes estiment que celle-ci se pose présentement quant à sa pertinence et son utilité.



Pour eux, malgré les difficultés financières, la société reste bénéficiaire et peut s'en sortir avec un meilleur management. Ils pensent que le Sénégal devrait tirer les leçons qui s'imposent en se référant aux conséquences de la guerre russo-ukrainienne qui nous font comprendre que la souveraineté énergétique est devenue un enjeu et un impératif géostratégique qui alertent nos décideurs sur la nécessité de protéger jalousement nos ressources naturelles et énergétiques.