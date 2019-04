Changement au ministère de l’Education nationale : Le Saemss salue le départ de Serigne Mbaye Thiam

Le changement survenu à la tête du ministère de l’Education nationale avec le départ de Serigne Mbaye Thiam, soulage une bonne partie des enseignants. D’autant que depuis plusieurs années, ils n’ont eu de cesse de réclamer son éviction du Gouvernement.



« Nous avons toujours souhaité que Serigne Mbaye Thiam quitte la tête de ce ministère aussi important dans la vie d’une Nation. Il n’a jamais accepté le dialogue. Il pense que la confrontation est la seule voie pour régler les problèmes de l’école sénégalaise. Nous voulions toujours tenir des rencontres avec ce monsieur qui snobe les enseignants », jubile le secrétaire national des affaires extérieures du Syndicat autonome des enseignants du moyens secondaire (Saemss), Demba Thiam.



Ce dernier et ses camarades qui se réjouissent du départ du responsable socialiste, s’attendent désormais à un climat apaisé dans le secteur de l’Education, plus particulièrement entre le Ministère et les syndicats d’enseignants. Au même moment, les enseignant du Saemss louent l’arrivée de Mamadou Talla qu’ils décrivent comme un l’homme du sérail. « Il est du secteur. En tant qu’enseignant, il connait les problèmes de l’Education. Lors des négociations avec les syndicats, il a toujours eu un sens de l’écoute et une oreille attentive par rapport aux revendications des enseignants. Il comprend mieux les enjeux de l’école », indique Demba Thiam. « Je peux dire sans risque de me tromper que c’est un sentiment de satisfaction qui anime tous les enseignants avec l’arrivée de Mamadou Talla. C’est quelqu’un est toujours prêt à prendre langue avec les syndicats d’enseignants. Il est à l’opposé de Serigne Mbaye Thiam qui pensait que seule la confrontation peut résoudre les problèmes de l’école sénégalaise », ajoute Demba Thiam, secrétaire général national aux affaires extérieures du Saemss.















