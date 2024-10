Changements à l'APS et à la RTS : Momar Diongue et Cheikhouna Beye nommés

Le Conseil des ministres s’est tenu, ce mercredi 2 octobre, au Palais de la République. Au titre du Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, il y a eu 2 nominations.



«Monsieur Momar Diongue, Journaliste, titulaire d'une maîtrise en Lettres Modernes est nommé Directeur de l'Agence de Presse Sénégalaise, en remplacement de Monsieur Thierno Amadou Sy », indique-t-on dans le communiqué dudit conseil signé par le porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Njekk Sarré, relate Seneweb.



Il ajoute: «Cheikhouna BEYE, Enseignant-chercheur, Maître de Conférences en Sciences de l'Information et de la Communication, est nommé Président du Conseil d'Administration de la RTS

Ndèye Fatou Kébé