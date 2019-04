Changements en vue au Pds : Wade n’aura plus le même rôle Des changements sont en vue au Parti démocratique sénégalais. Le Secrétaire général national et père fondateur du parti, aujourd’hui âgé de 93 ans, « Me Abdoulaye n’aura plus le même rôle » au Pds. C’est ce qu’a déclaré, Me Elhadji Amadou Sall dans l’émission Grand Jury.

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Avril 2019 à 14:20 | | 0 commentaire(s)|

Mais, a-t-il ajouté, « il est là, bien présent. Il nous donne ses inspirations, ses idées, ses conseils. Il a bon pied, bon œil et surtout bonne conscience ». Selon l’ancien ministre d’Etat, ministre de la Justice, Garde des sceaux, « notre parti a le devoir de se redéployer ». Quid de Karim Wade ? « Karim est là ou il est, il fait partie de nos dirigeants », s’est-il limité à dire. Sur une éventuelle amnistie pour le fils de l’ancien président, Me Sall estime qu’« il faut poser la question au Président de la République. C’est lui qui a dit qu’il va proposer une loi d’amnistie, nous attendons de voir ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos