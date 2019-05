Chantage d'Etat : Talla Sylla dépoussière ses missiles... rouillés Après un temps dans le "xeulouweuh", le maire de Thiès, Talla Sylla a refait surface au milieu de ses administrés. Cette fois ci, c'est en marge de la 10e édition des audiences publiques qu'il organise tous les 6 mois dans les locaux de la municipalité. A l'issue de cette séance de démocratie populaire et participative, l'édile de la capitale du Rail a dégainé successivement sur deux cibles antagonistes : le "MACKY et le REWMI".

Un premier tir soft vers le Président Sall, lui rappelant sa promesse d'allouer 500 millions à la mairie de Thiès et une seconde rafale à l'encontre de l'équipe municipale sortante, qu'il accuse de boulimie foncière.



