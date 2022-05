Chantage raté : Abdou N. rôdait devant les hôtels, suivait, filmait les femmes…

Séance tenante, informe dakaractu, il interpelle ses victimes et leur tient à peu près ce discours :



«Vous venez de sortir de l’hôtel. Je dispose de toutes les preuves. C’est maintenant clair que vous vous prostituez. Je peux toutefois passer l’éponge si vous me donnez 40.000 et un téléphone portable. Si vous refusez, j’aviserai votre famille...».



Abdou se fait passer parfois pour un policier, parfois pour un élément de Modou Diop Diaobé de Xudamul Xadim. Malheureusement, ce lundi, il est tombé sur une femme mariée qui était avec son époux à l’hôtel et qui était informée de son modus operandi.



C’est alors que cette dernière a informé les forces de l’ordre. Abdou est présentement entre les mains de la police de Mbacké...