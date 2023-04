Chantage sur Mme Oulimata Dioum : Adama Faye dite Bébé Macky envoyée en prison

Adama Faye alias Bébé Macky est dans les liens de la détention. La jeune dame a publié une série de vidéos à travers lesquelles, elle invente des choses qu’elle raconte sur Me Oulimata Dioum. Dans une des vidéos, elle accuse la femme d’affaires d’avoir retiré deux chèques de de 20 millions d’euros et de 70.000 euros, soit 13 milliards FCfa qu’elle a remis à Ousmane Sonko en guise de soutien. Dans une autre vidéo, Adama Faye dit Bébé Macky raconte que l’argent en question, provient des fonds de Planet Rice qui ont été détournés par Mme Dioum.



Une imagination fertile et une intention manifeste de nuire



D’autres accusations aussi incroyables et insensées ont été portées par cette dame sur la personne de Mme Oulimata Dioum. Bébé Macky a osé déclarer dans une des vidéos que la femme d’affaire sa acheté un bébé à 1 milliard pour l’enterrer vivant, afin de ne pas être inquiétée pour les chèques.



Dans ses délires, Adama Faye dira que tous les individus morts à la suite des manifestations depuis mars 2021, sont le fait de Mme Oulima Dioum, qui, blessée dans sa chair de mère et grand-mère, a fini par saisir les limiers de la Division spéciale de la cybercriminalité qui sont parvenus à cueillir cette maître-chanteuse d’un genre particulier, à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie.



Adama Faye cueillie à la frontière avec la Mauritanie



En fait, Adama tentait de sortir du territoire mais a été interceptée à Saldé par les limiers de la Dsc, qui se sont déplacés jusqu’à ce village pour la cueillir. Preuve que Bébé Macky est une maître chanteuse de grand boulevard, devant les enquêteurs de la Cybcrim, elle s’est confondue en excuses, s’agrippant au pied de Mme Oulimata Dioum pour implorer son pardon. Elle a expliqué ne point la connaître et que tout ce qu’elle a raconté sur elle n’est que mensonge et a été inventé pour pousser sa victime à lui remettre de l’argent.



Elle avoue son chantage et implore pardon



Elle expliquera également aux policiers que c’est par le bais de son ex-mari, un Malien qui a réussi à trouver des papiers au Sénégal au nom d'Abdou Ndoye, qu’elle a eu les coordonnées de Mme Dioum. S’agissant du sieur Ndoye, faussaire de renom, qui a eu à être arrêté comme tel, Mme Oulimata Dioum informe l’avoir reçu une fois chez elle, il y a plus de 5 ans, en compagnie de deux autres individus. Et qu’ils étaient venus à son domicile pour tenter de l’escroquer avec de faux chèques.



Mais que depuis lors, elle ne l’a plus revu jusqu’à ce que son ex-femme, Adama Faye tente de la faire chanter en racontant du n’importe quoi sur sa personne. En tout cas, déférée au parquet, Bébé Macky a été placée sous mandat de dépôt à la prison pour femmes du Camp pénal.













Tribune