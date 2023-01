Charges de la justice française : Massata Diack démonte «les accusations fallacieuses» de detournement

Il faut aussi rappeler qu’avant que Papa Massata Diack ne soit sous contrat, l’IAAF recevait 9,3 millions USD de Dentsu. Son travail de consultance a permis à la structure de récolter 18 millions USD par an. Le mandat officiel et le contrat pour vendre des contrats sponsoring (signés avec Dentsu) à des sponsors, ont bénéficié à l’Iaaf qui pourtant, n’est ni signataire ni exécutante

Les raisons de ma collaboration avec l’IAAF découlent d’abord d’une participation au groupe de travail interne présidé par Helmut Diegel entre Mai et Septembre 2001, suite à la faillite d’ISL Marketing AG. Cela a abouti aux droits de Dentsu comme Agence officielle 2001–2009, avec un MG de 94 millions de dollars. Participation ponctuelle à la Commission Marketing & Promotion en Juillet 2006 avec la présence de Lamine Diack, Helmut Digel, Sebastian Coe, Jung-Ki Park, Valentin Balakhnichev, Isiah Kiplagat, Dahlan Al Hamad, Mynos Kyriakou, Pierre Weiss, Anti Philakoski. Denstu était attaqué pour son incapacité à trouver d’autres sponsors que des sociétés japonaises (TDK, SEIKO, MIZUNO, EPSON, TBS, TOYOTA)

Pape Massata Diack a suggéré à la Commission d’orientation, la prospection vers les pays émergents du BRICS, en Corée du Sud, au Mexique, en Afrique du Nord/Sud et aux Caraïbes. Mandat avait été donné par Lamine Diack et Pierre Weiss, de trouver des sponsors au niveau local et d’introduire Dentsu/AMS pour les présentations commerciales. Valentin Balakhnichev a été le plus réactif en invitant à Moscou dès le mois de Septembre 2006, mais personne ne voulait y aller !!! Il semblait que l’IAAF et Denstu n’avaient pas appréhendé les nouvelles réalités de l’économie mondiale. En plus de cela, ces pays avaient un besoin de reconnaissance sur leurs réussites soudainement acquises

Il semble important, au vu des accusations de la justice française et du nouveau leadership de l’IAAF, qui semble vouloir jeter l’opprobre sur la gestion de Lamine Diack entre 2001 et 2015, alors qu’il était membre de la Commission Marketing & Promotion (2003 - 2007), présidée par le Vice-Président allemand Helmut Diegel) et Vice-Président depuis 2007 jusqu’en 2015 et Lord Sebastian Coe, l’actuel président. Qui plus est, gérant d’une agence de marketing et relations publiques CSM (Chime Sport Marketing) rattaché au groupe WPP (Martin Sorell), qui connaît bien le monde du Marketing Sportif. Il a validé personnellement tous les rapports présentés en Commission Exécutive, en Conseil et au Congrès de l’IAAF entre 2003 et 2015

Je pense que cet acharnement contre ma personne est un problème personnel, car M. Coe a fait toutes les tentatives, à travers Feu Jean Marie Weber (ex PDG d’ISL Marketing AG), Helmut Diegel et surtout, Nick Davies (ex Directeur de la Communication et Secrétaire Général Adjoint de l’IAAF), pour se rapprocher de moi en vue de sa campagne présidentielle de 2014/2015. Il est venu me rencontrer à trois reprises en mai 2014 à Shanghai (avec Helmut Diegel et Nick Davies lors du Meeting IAAF Diamond League), à Pékin (lors du Conseil de l’IAAF au Shanghai en Avril 2015), et finalement aux Bahamas, (il est venu personnellement dans ma chambre pour solliciter mon soutien et une copie du rapport présenté à la Commission Marketing IAAF le 03 mai 2015 sur demande de Helmut Digel

C’est dire

une accusation fallacieuse et mensongère

tout puissant patron du marketing

Je me suis rendu compte, après avoir lu le contrat IAAF/Dentsu 2001-2009 qui a été négocié et signé par Helmut Digel le 16 septembre 2001 à Tokyo, que l’IAAF ne détenait plus de droits commerciaux & TV. Tout appartenait à Dentsu. Mon rôle se limitait à ouvrir à AMS et à organiser des réunions. Helmut Digel et Pierre Weiss représentaient l’IAAF au sein du Steering Board avec Dentsu et EBU (European Broadcasting Union).



Après avoir démarché aux frais de l’IAAF, entre 2007 et 2009, j’ai exigé la signature d’un contrat de «Sales Consultancy Agreement» entre Dentsu et une société Pamodzi Sports Consulting, car l’IAAF ne m’avait jamais payé de commissions, alors qu’elle avait vu deux nouveaux contrats VTB Bank et Samsung Electronics pour les World Athletics Séries, pour ses Championnats du monde Daegu 2011, et Moscou 2013.



En décembre 2006, l’IAAF avait embauché un Directeur Commercial & Marketing, de nationalité suisse, Luis Angel Carulla, qui rendait compte au Président et au Secrétaire Général. Il a été en fonction jusqu’en Mars 2012

«Tous les contrats encaissés par Dentsu et AMS ont fait l’objet de tableau financier discuté avec le Vice-Président, en charge du marketing, Helmut Diegel, le Secrétaire Général Pierre Weiss (1997/2011) et Essar Gabriel (2011/2015), le Directeur Marketing Luis Carulla et la Directrice Financière Charline Hering. Pamodzi n’a jamais participé à cette réconciliation comptable, car c’était à Monaco et n’a jamais encaissé les sommes, à part le contrat VTB 2007/2015, signé pour des raisons fiscales et de paiement de commissions