Charlatanisme : Un guérisseur usait de pratiques mystiques pour coucher avec sa victime

Du haut de ses cinquante-six piges, Daouda Dièye risquait quinze années de réclusion criminelle pour les crimes de viol et de charlatanisme, comme l’avait requis le représentant du ministère public. Mais dans sa décision rendue mardi 4 juillet 2023, la Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance de Diourbel a acquitté le guérisseur du crime de viol, avant de le reconnaître coupable de charlatanisme. Et pour la répression, il a été condamné à une peine de deux années de réclusion criminelle. C’est le 22 octobre 2022 que la dame Aminata Bitèye a saisi la brigade de gendarmerie de Bambey d’une plainte contre Daouda Dièye, rapporte "L'As".



Entendue à l’enquête subséquente puis à l’instruction, elle expliquait que souffrant de maux de tête persistants, elle s’était rendue chez le sieur Daouda Dièye, guérisseur renommé, pour un traitement traditionnel de sa maladie. Poursuivant, elle déclarait que le quinquagénaire avait profité d’une séance de consultation pour la neutraliser mystiquement.



Revenant sur les détails, elle renseigne que le guérisseur s’était assis sur un bidon, puis l’avait tirée de force vers lui pour la faire asseoir à califourchon sur ses jambes. Brusquement, il la pénètre brutalement. Sous l’effet de la surprise, poursuivait-elle, elle s’était levée automatiquement et avait vu du sang sur ses parties intimes ainsi que le sous vêtement qu’elle portait. Le sous-vêtement en question, maculé de sang, a été mis sous scellés.



Elle signalait que c’est la première fois qu’elle avait un contact sexuel avec un homme. Elle précisait qu’après avoir gardé le silence sur le chemin du retour, alors qu’elle était en compagnie de sa sœur et de sa belle-sœur, elle a finalement décidé de raconter sa mésaventure à sa mère qui se trouvait au village de Darou Salam Faye. Lorsqu’elle a été entendue à son tour à l'enquête. Ndioufa Bitèye, mère de la plaignante, confirmait les propos de sa fille et ajoutait que Daouda Dièye avait sollicité un étouffement de l’affaire contre la somme de deux millions (2 000 000) de francs Cfa.



Arrêté dans la foulée et interrogé par les enquêteurs, Daouda Dièye admettait la présence d’Aminata Bitèye dans l’enclos servant de salle de bains mystiques, tout en s’empressant de dire qu’elle y est restée seule. Niant catégoriquement les faits de viol allégués par la plaignante, il reconnaissait toutefois avoir proposé les deux millions à la famille d’Aminata Bitèye, non pas parce que les accusations étaient fondées, mais plutôt dans le but de préserver sa réputation.



Inculpé des chefs de viol et charlatanisme puis interrogé sur le vêtement taché de sang et le certificat médical attestant du viol, Daouda Dièye laissait entendre que la jeune fille avait quitté son domicile le samedi, alors qu’il a été interpellé le lundi et qu’il peut s’être passé d’autres choses entre-temps.



Devant la barre, les deux parties ont réitéré leurs déclarations faites à l'enquête. Mais le système de défense de l'accusé n'a pas convaincu le procureur, selon qui, Daouda Dièye a fait preuve de très mauvaise foi depuis l'enquête préliminaire jusqu'à la barre de la Chambre criminelle. Au terme de son réquisitoire, le représentant de la société a requis une peine de quinze années de réclusion criminelle contre le guérisseur.



Une peine dénuée de bon sens selon les trois avocats de la défense, en l'occurrence Mes Serigne Diongue, Assane Dioma Ndiaye et Cheikh Ngom. Ces derniers se sont tour à tour appesantis sur l'absence de charges et de preuves suffisantes à la Chambre criminelle, pour entrer en voie de condamnation contre leur client. Rendant son verdict, la Chambre criminelle, comme pour couper la poire en deux, a acquitté Daouda Dièye pour le viol et l’a condamné à deux ans de prison pour charlatanisme.