Charlatanisme et escroquerie: Maïmouna Dieng accuse S. Saliou Mbacké de l’avoir hypnotisée, avant de...

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Février 2022 à 20:36 | | 0 commentaire(s)|

Serigne Saliou Mbacké a été attrait hier, à la barre des flagrants délits, pour répondre des faits de charlatanisme et d’escroquerie portant sur la somme de 10.000.000 de francs Cfa.



Il est traduit en justice par la dame Maïmouna Dieng.



Ainsi, la représentante du ministère public a requis contre lui une peine de six mois ferme. Il sera fixé sur son sort le 22 février 2022.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook