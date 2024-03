Charles Blé Goudé félicite le Président Diomaye Faye : « Cette réussite témoigne que le pouvoir souverain appartient au peuple.. » Homme politique et célèbre opposant ivoirien, Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (Cojep), mais aussi ex-ministre sous Laurent Gbagbo, a aussi adressé ses vives félicitations au 5ième président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Son élection à la suite du scrutin du 24 mars témoigne que le pouvoir souverain appartient au peuple, dit-il. Voici l’intégralité de son adresse à Bassirou Diomaye Faye…

Monsieur le Président,



Au nom du Congrès Panafricain pour la Justice et l’Égalité des Peuples (COJEP) et en mon nom personnel, je tiens à vous adresser mes vives félicitations pour votre élection à la Présidence de la République du Sénégal, un triomphe éclatant des idéologies démocratiques.



Votre accession à la magistrature suprême, malgré les défis et les obstacles, symbolise non seulement la victoire de la démocratie, mais aussi la résilience face à toute forme de persécution politique.



Cette réussite témoigne également que le pouvoir souverain appartient au peuple, et de la détermination remarquable de la jeunesse sénégalaise à s’impliquer activement pour s'approprier son avenir en se donnant les moyens de choisir ses dirigeants. Des dirigeants au fait des exigences de notre époque.



Je salue votre leadership et la lucidité dont vous avez fait preuve tout au long de votre parcours politique, sans omettre le don de soi et la grandeur d'esprit de mon ami et frère, le Président du PASTEF, Ousmane Sonko.



Je vous adresse mes meilleurs vœux de bonheur et de succès dans votre noble mission présidentielle.



Charles Blé Goudé

Président du COJEP



