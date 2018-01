Chassé-croisé Sanchez-Mkhitaryan, c'est fait ! Alexis Sanchez et Henrikh Mkhitaryan croisent leurs chemins en Premier League. Le Chilien est officiellement un joueur de Manchester United, tandis que l'ancien milieu offensif de Dortmund s'est engagé avec Arsenal.

C’est incontestablement un des temps forts de ce marché hivernal, si ce n’est le plus gros transfert de ce mois de janvier: Alexis Sanchez s’en va à Manchester United, Henrikh Mkhitaryan le remplace numériquement à Arsenal. Il s’agirait d’un échange sec. C’était attendu, et c’est aussi le côté double effet Kiss Cool qui rend cette opération particulière, plus que l’arrivée de Coutinho au Barça ou celle attendue de Lassana Diarra au PSG (qui constitueront probablement les deux autres gros coups de janvier).



Les Gunners perdent leur meilleur joueur



Jose Mourinho se délecte, pour sa part, de diriger un des meilleurs attaquants du monde, selon ses dires (qui vient compléter un groupe d’attaquants déjà jeunes et talentueux). A 29 ans, Alexis Sanchez, régulièrement annoncé au PSG ces derniers mois – avant les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé – se lance dans un nouveau gros challenge, lui qui avait rejoint Arsenal en provenance du Barça en 2014. Les Gunners, souvent raillés pour leur incapacité chronique à gagner des titres, perdent sans aucun doute leur meilleur joueur et récupèrent donc Mkhitaryan.



"C’est un rêve qui devient réalité, j’ai toujours rêvé de jouer pour Arsenal, rappelle l’Arménien sur le site des Gunners. Je vais faire de mon mieux pour ce club afin de créer l’histoire. J’ai toujours aimé la façon dont Arsenal joue, et la manière dont Arsène Wenger manage l’équipe. Et bien sûr, j’étais amoureux du jeu de Thierry Henry. C’est peut-être pour ça que je supporte Arsenal. Il était comme un héros."



Wenger se félicite de récupérer "un joueur très complet": "Il crée des occasions, il défend bien, il tient les distances et il est très déterminé." Rappelons tout de même au coach d’Arsenal que l’ancien joueur de Dortmund, également âgé de 29 ans, n’est que l’ombre de lui-même depuis un an et demi et son arrivée chez les Red Devils.











