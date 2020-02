Chauffeur de camion vidange retrouvé mort à Ziguinchor : le meurtre se précise On en sait un peu plus sur la mort du chauffeur de camion de vidange retrouvé mort dans la citerne de son véhicule, à Ziguinchor. Selon les témoignages des parents de la victime, la famille Mendy, établie au quartier de Boucotte, le certificat du genre de mort de El Hadji Bara Ndiaye, du nom de la victime, âgé de 45 ans, fait état d’un traumatisme rachidien-cervical. Une hémorragie buccale a également été constatée, de même que du sang sur les habits de la victime. Des propos confirmés par le chargé de la communication de l’hôpital de Ziguinchor, Pascal Faye. Qui ajoute que son apprenti, également retrouvé dans la citerne du véhicule est toujours en vie, à l’hôpital, mais souffre d’une altération de la conscience et est dans le coma.

