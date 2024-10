Chavirement d’une pirogue à Bignona : Le quatrième corps finalement retrouvé ce mercredi

Selon l’agence, des témoins rapportent avoir vu une pirogue au milieu des vagues sans ses occupants. Ils avaient alors déclenché l’alerte au niveau du village de Dianki et ses environs. Saisis à leur tour, les sapeurs-pompiers de Bignona et les agents des Aires marines protégées de Thiobon se sont déplacés dans la zone pour entamer des recherches



.

Les corps de trois enfants ont été retrouvés, mardi, dans un premier temps, puis transférés à la morgue du district sanitaire de Thionck-Essyl. Un quatrième corps, celui d’un adulte, a été découvert ce mercredi par les sapeurs-pompiers.



Selon ces témoins un père de famille était parti à la pêche aux crevettes, lundi, en début de matinée, avec ses enfants et neveux. Seulement quatre d’entre eux dont le père de famille ont embarqué dans la pirogue laissant les deux autres à quai.



Ces quatre occupants auraient été surpris par une forte pluie accompagnée de vents violents.