Chavirement d’une pirogue à Djifère: un mort et deux disparus Une pirogue, avec à son bord 7 pêcheurs et près de 350 caisses de poissons, en provenance des côtes gambiennes pour Joal, a chaviré hier nuit, vers 1 heure du matin, à Djifère dans les îles du Saloum, selon la RFM. Une personne est décédée, alors que deux autres sont portées disparues. Les 4 autres personnes, dont le capitaine de la pirogue, ont pu se sauver. Selon plusieurs témoins, les pêcheurs ne portaient pas de gilets de sauvetage. Une enquête a été ouverte, alors que les recherches continuent pour trouver les deux disparus.

