Chavirement d'une pirogue à Ziguinchor: De nouveaux corps repêchés, la réaction de Ousmane Sonko Pastef

Deux nouveaux corps ont été repêchés ce matin, selon Zik-Fm, après le chavirement d’une pirogue survenu (dimanche) hier à Enampore dans l’arrondissement de Nyassia, département d’Oussouye.



Ce qui alourdit le bilan à 7 morts. Un précédent bilan établi par les secours, faisait état de la mort de cinq personnes, de trois disparus et d'une dizaine de blessés évacués dans les structures hospitalières de Ziguinchor.



Pour rappel, le drame s’est produit dans les eaux du fleuve Casamance aux environs de 17 heures ce dimanche. L’embarcation avait à son bord plus d’une trentaine de personnes venues assister à une cérémonie familiale. Ces personnes devaient rallier le pont de Gnanbalang, où elles devaient prendre un véhicule pour rallier Ziguinchor.



Sur sa page « Facebook », le leader du Pastef Ousmane Sonko a exprimé sa « grande tristesse », priant pour que « les disparus soient retrouvés sains et saufs ». « Aux familles des victimes et à toute la population de Ziguinchor, nous présentons nos condoléances les plus sincères », a-t-il ajouté.



Il faut dire que la surcharge serait la cause de l’accident à laquelle s’ajoute l’absence de gilets de sauvetage.

